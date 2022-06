Betonlaster kippt um: Autobahn voll gesperrt

Vollsperrung in beide Richtungen und lange Staus: Auf der A3 bei Schlüsselfeld im Landkreis Bamberg ist ein Betonlaster umgekippt. Die Polizei ging am Donnerstag davon aus, dass die Autobahn noch bis in die Nacht voll gesperrt bleibt. Am frühen Nachmittag war in einem Baustellenbereich der Laster auf die Seite gekippt. Für die Aufräumarbeiten benötigen die Einsatzkräfte beide Autobahnspuren. Der Betonlaster müsse mit einem Kran geborgen werden.

23. Juni 2022 - 17:23 Uhr | dpa

Autos stehen im Stau. © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Schlüsselfeld Die Polizei leitete den Verkehr in beide Richtungen von der Autobahn ab. Sie empfiehlt Autofahrern, den Unfallbereich über die A70, die A73 und die A7 zu umfahren. Ersthelfer befreiten den 32-jährigen Fahrer des Betonlasters. Er wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. Warum das Fahrzeug umkippt, war unklar.