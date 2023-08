Besucher tritt und schlägt Mitarbeiter eines Freizeitparks

In einem Freizeitpark in Schwaben hat ein Besucher einen Mitarbeiter leicht verletzt. Der 30-Jährige hatte am Donnerstag mit seinem Kind an einem Fahrgeschäft angestanden, weil aber das Kind zu klein hierfür war, wurde ihm der Zutritt verwehrt. Wie die Polizei mitteilte, trat und schlug der Vater den 22-jährigen Mitarbeiter daraufhin, sodass dieser mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus musste.

11. August 2023 - 12:37 Uhr | dpa

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei. © Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Günzburg Weil der Besucher keinen festen Wohnsitz in Deutschland hatte, sollte dieser eine Sicherheitsleistung hinterlegen. Erst nach der Durchsuchung des unkooperativen Mannes konnte die Polizei einen dreistelligen Beitrag beschlagnahmen, hieß es. Gegen ihn wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.