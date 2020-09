Bestrafung von Unternehmen: Länder wollen Gesetz verhindern

Gemeinsam mit Bayern und vier weiteren Ländern will Baden-Württemberg das vom Bund geplante Gesetz für eine härtere Bestrafung von Unternehmen verhindern. Das sogenannte Gesetz zur Stärkung der Integrität in der Wirtschaft setze Unternehmen dem Risiko einer willkürlichen und maßlosen Sanktionierung aus, kritisierte die Stuttgarter Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) am Dienstag. Ein entsprechender Antrag Baden-Württembergs, Bayerns, Niedersachens, Nordrhein-Westfalens, sowie aus Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein solle am 3. September im Wirtschaftsausschuss des Bundesrates behandelt werden. Zuvor hatte die „Frankfurter Allgemeine Zeitung” darüber berichtet.

01. September 2020 - 13:21 Uhr | dpa

Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) sitzt im Landtag. © Tom Weller/dpa/Archivbild