Besserung bei Lieferengpässen in Sicht

Zum Jahresende hat sich der Materialmangel zumindest in Teilen der deutschen Industrie entspannt.

München

Im neuen Jahr hoffen dann auch Autohersteller und andere von chronischem Nachschubmangel geplagte Unternehmen auf eine Besserung der Lage. Derzeit ist die Situation je nach Industriezweig sehr unterschiedlich, wie einzelne Unternehmen und die Vereinigung der bayerischen Wirtschaft berichten - in Bayern sitzen viele große Industrieunternehmen.

"Im Vergleich zum Frühjahr hat sich die Lage deutlich verbessert", berichtet eine Sprecherin von Bosch Siemens Hausgeräte (BSH). Insgesamt habe sich die Liefersituation von elektronischen Bauteilen und Chips entspannt.

Der Mangel an elektronischen Bauteilen war in den vergangenen zwei Jahren ein Hauptgrund stockender Produktion in der Industrie. Bedeutendster deutscher Hersteller von Halbleitern und Chips ist Infineon. Nach Angaben des Münchner Konzerns hat zur Verbesserung der Lage auch die Abkühlung der Weltkonjunktur beigetragen. "Die Nachfrage nach elektronischen Produkten im Konsumentenbereich war zuletzt schwächer ausgeprägt, was teilweise zu einer Entspannung der Liefersituation führt", sagt ein Infineon-Sprecher.

Bei manchen Chips gibt es nach wie vor große Nachschubprobleme. Die Autoindustrie litt laut Münchner Ifo-Institut im November von allen Industriezweigen am stärksten unter Lieferengpässen. So ist dementsprechend bei Audi nicht von Entspannung die Rede, sondern von "struktureller Unterversorgung mit Halbleitern".

Der Mangel an Material und Vorprodukten habe sich zuletzt etwas entspannt, bleibe aber ein großes Problem für die Unternehmen, resümiert Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft. "Es ist zwar positiv, dass sich die Lieferengpässe derzeit leicht entspannen. Aber zum Teil ist das schlicht eine Folge der nachlassenden Weltkonjunktur."