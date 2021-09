Bernhard Schlereth bekommt BR-Verdienstmedaille

Der langjährige Präsident des Fastnacht-Verbands Franken, Bernhard Schlereth, hat die Verdienstmedaille des Bayerischen Rundfunks bekommen. Mit der Auszeichnung sollten seine Verdienste um die Fastnachtsendungen gewürdigt werden, teilte der BR am Freitag mit. Schlereth war von 2003 bis 2018 Präsident des Verbands gewesen und hatte bereits zuvor die Gestaltung von TV-Sitzungen wie "Fastnacht in Franken" geprägt.

Kitzingen

Er habe die Sendungen zu dem gemacht, was sie heute seien, sagte BR-Intendantin Katja Wildermuth bei der Verleihung der Medaille am Freitag in der Deutschen Fastnachtakademie in Kitzingen. Zuletzt war Schlereth künstlerischer Leiter des Verbands für die TV-Fastnacht gewesen. Im Februar verabschiedete er sich nach der diesjährigen "Fastnacht in Franken" von der TV-Fastnachtsbühne.

