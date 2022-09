Bergwacht sucht wieder nach Bergsteiger am Hochkalter

Die Suche nach einem verunglückten Bergsteiger aus Niedersachsen am Hochkalter in den Berchtesgadener Alpen geht weiter. Am Mittwoch stieg nach Wetterbesserung ein Hubschrauber mit mehreren Bergrettern auf, sagte Rudi Fendt von der Bergwacht. Die Bedingungen seien widrig, weil nochmal Neuschnee gefallen sei. Der Schnee sei etwa anderthalb Meter hoch, es gebe keinen gesicherten Untergrund. Die Hoffnungen, den 24-Jährigen lebend zu finden, schwinden.

21. September 2022 - 10:58 Uhr | dpa

Mit einem Hubschrauber suchen Rettungskräfte der Bergwacht bei Berchtesgaden am Hochkalter nach einem vermissten Wanderer. © -/Bergwacht Ramsau/dpa

Ramsau bei Berchtesgaden Der Mann war am Samstag bei einer Bergtour abgerutscht und hatte einen Notruf abgesetzt. Am Dienstag hatten Schneefall, starker Wind und Lawinengefahr es den Rettungsmannschaften unmöglich gemacht, nach ihm zu suchen. Für Donnerstag ist die Bergwacht optimistisch, die Suche fortsetzen zu können. Die Bergwacht setzte auch eine sogenannte Recco-Boje ein, die Halbleiter in elektronischen Geräten wie dem Handy des 24-Jährigen orten könnte. Den letzten Kontakt mit dem Verunglückten hatten die Retter am Samstag, sein Notruf hatte einen Großeinsatz ausgelöst.