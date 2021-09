Bergungsarbeiten beginnen nach Absturz von Kleinflugzeug

Nach dem Absturz eines Kleinflugzeuges bei Wald im Ostallgäu haben die Bergungsarbeiten begonnen. Zudem bestätigte die Polizei am Dienstag, dass es sich bei dem verstorbenen 65-jährigen Mann um den Begleiter des Piloten handelte. Der Mann starb am Montag trotz Reanimationsversuchen noch an der Unglücksstelle. Der 53-jährige Pilot wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Wie es zu dem Unfall kam, ist nach wie vor unklar. Man könne erst im Laufe der nächsten Wochen mit einem fertigen Gutachten rechnen, sagte ein Sprecher der Polizei.

28. September 2021 - 08:20 Uhr | dpa

Die Unfallstelle, an der ein abgestürztes Flugzeug liegt, ist mit Flatterband abgesperrt. © Nicolas Schäfers/dpa

Wald Den Polizeiangaben zufolge beobachteten Zeugen, wie die einmotorige Propellermaschine des Typs "Breezer C" am Montag deutlich an Höhe verlor und schließlich in das Waldstück stürzte. Dabei blieben Wrackteile in einigen Metern Höhe in einem Baum hängen. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und der Freiwilligen Feuerwehr fanden das Flugzeug völlig zerstört vor und befreiten die beiden Insassen aus dem Wrack. Laut einem Polizeisprecher startete die Maschine vom rund 15 Kilometer entfernten Flugplatz Kempten-Durach. © dpa-infocom, dpa:210928-99-390514/2