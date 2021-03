Bergsteigerin stirbt in Allgäuer Alpen

Eine 34-jährige Bergsteigerin aus dem Landkreis Bad Tölz ist in den österreichischen Alpen ums Leben gekommen. Sie sei auf einer Bergtour mit Steigeisen in Richtung Aggenstein in der österreichischen Gemeinde Grän (Bezirk Reutte) unterwegs gewesen, teilte die Tiroler Polizei am Freitag mit.

05. März 2021 - 16:49 Uhr | dpa

Grän Auf etwa 1830 Metern Höhe, oberhalb einer Hütte, sei die Frau bei der Tour am Donnerstag gestürzt und dadurch tödlich verletzt worden. Am Nachmittag habe eine Wanderin den Leichnam gefunden, hieß es von der Polizei. Der Leichnam sei mit einem Polizeihubschrauber nach Grän geflogen worden. Wie es zum Sturz und den Verletzungen kam, war zunächst unklar. © dpa-infocom, dpa:210305-99-705944/2