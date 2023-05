Bekiffter Motorradfahrer ohne Führerschein flieht

Ein bekiffter Motorradfahrer hat in Weiden in der Oberpfalz versucht, vor der Polizei zu fliehen und zwei Polizisten verletzt. Wie die Polizeiinspektion Weiden am Sonntag mitteilte, war der 33-Jährige am Freitagabend davongerast, um einer Kontrolle zu entgehen.

28. Mai 2023 - 09:39 Uhr | dpa

Das Blaulicht eines Polizeifahrzeuges leuchtet. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Weiden Dabei stieß er mit einem Streifenwagen zusammen und versuchte dann, seine Flucht zu Fuß fortzusetzen. Nach rund 200 Metern wurde er von den Polizisten eingeholt. Gegen seine Festnahme leistete er nach Polizeiangaben Widerstand und verletzte dabei zwei Beamte. Das mutmaßliche Motiv für die rasante Flucht: Der 33-Jährige hatte keinen Führerschein mehr, weil der ihm wegen seiner Rauschgiftsucht "unanfechtbar" entzogen worden war, wie die Polizei mitteilte. Außerdem hatte er den Angaben zufolge Marihuana konsumiert und eine Tüte mit weißem Pulver und zwei Tabletten dabei. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.