Beim Spielen mit Katze: Kind stürzt aus Fenster

Beim Spielen mit der Katze ist ein Siebenjähriger im schwäbischen Illertissen aus dem Fenster gefallen. Aus dem ersten Stock in vier Metern Höhe sei er am Donnerstag in einen Busch gestürzt, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Busch hatte den Sturz abgefedert, der Junge blieb unverletzt.

05. Februar 2021 - 14:49 Uhr | dpa

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Illertissen © dpa-infocom, dpa:210205-99-318092/2