Beim Pilzesammeln gestürzt: Seniorin verbringt Nacht im Wald

Eine Seniorin ist beim Pilzesammeln in der Oberpfalz gestürzt und hat die Nacht verletzt im Wald verbracht. Nach Polizeiangaben vom Montag brach sich die 84-Jährige den Oberschenkel, nachdem sie am Samstag in einem Waldgebiet bei Neustadt am Kulm (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) auf einer Wurzel ausgerutscht war. Am Sonntagmorgen vermissten Angehörige die alleine wohnende Frau und riefen Polizei und Feuerwehr.

17. Oktober 2022 - 17:07 Uhr | dpa

Neustadt am Kulm Eine Bekannte der 84-Jährigen habe sich schließlich mit einem Pferd auf die Suche nach der Vermissten gemacht, hieß es. Gegen Mittag fand die 38-Jährige die Seniorin verletzt auf dem Waldboden liegend. Die Frau war den Angaben zufolge ansprechbar und voll orientiert. Rettungskräfte des Bayerischen Roten Kreuzes brachten die Verunglückte schließlich ins Klinikum Weiden, wo sie operiert wurde.