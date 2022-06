Bei Freigang geflüchteter Sexualstraftäter festgenommen

Kelheim

In Niederbayern ist am Montag ein verurteilter Sexualstraftäter bei einem Freigang geflohen - und wenig später wieder geschnappt worden. Der 59-Jährige sei am Mittag bei einem begleiteten Ausgang im Bereich des Klosters Weltenburg bei Kelheim gewesen, hatte die Polizei berichtet. Dabei sei er entkommen. Der Mann werde als gefährlich eingeschätzt, hieß es. Die Polizei fahndete auch mit einem Hubschrauber nach dem Straftäter, zunächst aber erfolglos. Die Bevölkerung wurde davor gewarnt Anhalter mitzunehmen. Unter Mithilfe aufmerksamer Passanten habe die Polizei den Geflohenen dann gefunden und festgenommen, hieß es dann in einer Mitteilung vom Abend.