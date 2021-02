Behördenappell an Bürger: Keine Ausflüge zum Arber

Wegen eingeschränkter Parkmöglichkeiten bitten das Landratsamt Regen und das Polizeipräsidium Niederbayern die Bürger darum, auf Ausflüge in die Region um den Großen Arber, den Arbersee den Geiskopf und in den Zwieseler Winkel zu verzichten. Bergbahnen und Gastronomie seien wegen der Corona-Pandemie geschlossen und deren Parkflächen nicht nutzbar, teilten die Behörden am Freitag mit. Deswegen stünden nur vereinzelt Parkplätze zur Verfügung. Die Polizei will in der Ausflugsregion verstärkt Kontrollen durchführen

05. Februar 2021 - 14:19 Uhr | dpa

