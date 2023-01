Befragungen für den Mikrozensus 2023 beginnen im Freistaat

In Bayern starten in diesen Tagen die Befragungen für den Mikrozensus 2023. Rund 60.000 Haushalte sollen zu Bildung, Beruf, Familie, Haushalt und Einkommen Auskunft geben, wie das Statistische Landesamt in Fürth am Donnerstag mitteilte.

26. Januar 2023 - 10:16 Uhr | dpa

Fürth Die Befragungen im Freistaat dauern bis in den Dezember an. Wer für die zum Großteil auskunftspflichtigen Fragen ausgewählt wird, wird durch ein mathematisches Zufallsverfahren bestimmt. Beim jährlich wechselnden Schwerpunktthema steht in diesem Jahr die Krankenversicherung im Fokus. Für den Mikrozensus wird seit 1957 bundesweit ein Prozent der Bevölkerung befragt. Die Ergebnisse sind eine wichtige Grundlage für bedarfsgerechte Planungen und Entscheidungen in der öffentlichen Verwaltung, der Wirtschaft und Gesellschaft. Auch für die Wissenschaft ist die Statistik eine bedeutsame Datenquelle.