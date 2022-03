Bedford-Strohm: Flüchtlinge an ukrainischer Grenze besuchen

Bayerns evangelischer Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm will am Sonntag Flüchtlinge an der ukrainischen Grenze zu Ungarn besuchen. Er wolle sich ein Bild von der Arbeit der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Ungarn machen, die im grenznahen Dorf Kölcse eine Aufnahmestation für Geflüchtete aus der Ukraine betreibe, teilte das Landeskirchenamt in München am Freitag mit.

04. März 2022 - 13:11 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Heinrich Bedford-Strohm, bayerischer evangelischer Landesbischof. © Peter Kneffel/dpa/Archivbild

München "Ich möchte von den Menschen hören, wie die Situation in ihrer Heimat ist, was sie auf der Flucht durchgemacht haben und welche Hilfen sie jetzt am dringendsten brauchen", sagte Bedford-Strohm demnach. Begleiten solle Bedford-Strohm unter anderen der ungarische Bischof Péter Kondor. Nach dem Besuch an der Grenze wolle die Gruppe aus Bayern an einem Benefizkonzert in Budapest zugunsten der Flüchtlinge teilnehmen. Um die evangelisch-lutherischen Gemeinden in der Ukraine und die lutherischen Kirchen in Polen, Tschechien und Ungarn bei zu unterstützen, hat Bayerns evangelische Landeskirche nach eigenen Angaben bislang 180.000 Euro bereitgestellt.