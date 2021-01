Bedford-Strohm: Donald Trump war ein Alptraum

Für den Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirchen in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, war die Amtszeit des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump "ein Alptraum". "Es war ein Alptraum, vier Jahre lang einen Menschen an der Spitze dieses Landes zu haben, der die Grundregeln des menschlichen Zusammenseins (...) schlicht ignoriert hat", sagte der bayerische Landesbischof am Dienstag im Münchner Presseclub. "Das Schlimmste an dieser Zeit war, dass es bestimmte Selbstverständlichkeiten nicht mehr gab, von denen die Meisten von uns dachten, dass die Teil der demokratischen Kultur waren." Trump habe die US-amerikanische Gesellschaft polarisiert und "schlicht ungeheueren Schaden angerichtet".

26. Januar 2021 - 12:40 Uhr | dpa

Heinrich Bedford-Strohm, Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland. © Sven Hoppe/dpa/Archivbild