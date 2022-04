Bayreuther Titanwurz kurz vor der Blüte

Bald blüht sie wieder - und stinkt auch wieder. Die Titanwurz im Ökologisch-Botanischen Garten der Universität Bayreuth wird in den kommenden Tagen ein Naturschauspiel bieten. Die von der indonesischen Insel Sumatra stammende Titanwurz (Amorphophallus titanum) sondert während ihrer etwa 20 Stunden dauernden Blüte intensiven Geruch ab, um Insekten für die Bestäubung anzulocken. Der Geruch erinnert an verdorbenes Fleisch. Die Blüte stehe in den kommenden Tagen bevor, teilten die Verantwortlichen des Gartens mit. Bilder einer Webcam zeigten am Freitag, wie die Pflanze bereits nach oben ragt.

15. April 2022 - 14:57 Uhr | dpa

Die Titanwurz blüht im Ökologisch-Botanischen Garten der Universität. © Nicolas Armer/dpa

Bayreuth Die Titanwurz besteht aus einer riesigen unterirdischen Knolle, die regelmäßig ein einziges, großes Blatt bildet. Um einen gelb-grünen Blütenstab kräuselt sich das braun-violette Blütenblatt, das einem Plissee-Rock ähnelt. Die Bayreuther Titanwurz wird seit 2014 nun bereits zum sechsten Mal blühen. Normalerweise dauert es zwischen zwei Blütephasen immer einige Jahre. Das botanische Ereignis lockte in den vergangenen Jahren immer zahlreiche Besucherinnen und Besucher in das Gewächshaus.