Bayreuther Mordfall erneut bei "Aktenzeichen XY... ungelöst"

Der Fall eines im August 2020 in Bayreuth getöteten 24-Jährigen wird erneut in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" gezeigt. Die Ermittler erhoffen sich von der Ausstrahlung vor einem Millionenpublikum am Mittwochabend (20.15 Uhr) Hinweise auf den Täter sowie auf einen am Tatort gefundenen Hammerkopf, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberfranken am Mittwoch mitteilte.

14. Juli 2021 - 12:11 Uhr | dpa

