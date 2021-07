Bayreuther Festspiele gehen mit "Tannhäuser" weiter

Die Bayreuther Festspiele gehen am Dienstag (16.00 Uhr) mit dem "Tannhäuser" weiter. Gezeigt wird die Richard-Wagner-Oper in der gefeierten Inszenierung von Regisseur Tobias Kratzer, die 2020 von den Kritikern der Zeitschrift "Opernwelt" zur Aufführung des Jahres gewählt worden war - als "hochgradig intelligentes, subversives, in Teilen rauschhaftes Roadmovie, das am Grünen Hügel weder mit Religions- noch mit Revolutionskritik sparte".

27. Juli 2021 - 03:11 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Das Bayreuther Festspielhaus. © Daniel Karmann/dpa/archivbild

Bayreuth Kratzers "Tannhäuser" war 2019 erstmals auf dem Grünen Hügel aufgeführt worden und sorgte dafür, dass eine Aufführung zum ersten Mal in der Geschichte der Festspiele nicht nur im Festspielhaus, sondern zum Teil auch im Park davor spielte. Dabei gibt es in diesem Jahr allerdings eine Umbesetzung, die auffallen dürfte: Bayreuths erste schwarze Dragqueen, der britische Travestiekünstler Le Gateau Chocolat, ist nicht mehr dabei, weil er wegen der Corona-Einreisebeschränkungen und Quarantäneverordnungen für Briten nicht zu den Proben kommen konnte. Der Tänzer und Choreograph Kyle Patrick soll ihn vertreten. © dpa-infocom, dpa:210726-99-542983/2