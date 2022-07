Bayreuth plant Pokalcoup gegen HSV: "Gegner ist zu schlagen"

Der Respekt des Fußball-Drittligisten SpVgg Bayreuth vor dem Hamburger SV in der ersten DFB-Pokalrunde hält sich in Grenzen. "Man sieht schon, dass man ihnen weh tun kann, wenn man hinten gut steht und vorne mit guten Kontern reinsticht. Der Gegner ist zu schlagen, das ist klar", sagte Bayreuth-Spieler Alexander Nollenberger dem "Kicker". "Klar ist allerdings bei so einer Konstellation auch immer, dass wir einen sehr guten Tag brauchen und der Gegner einen schlechten."

29. Juli 2022 - 13:37 Uhr | dpa

