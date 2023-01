Bayerns Staatsgemäldesammlungen spüren Corona und Krisen

Nach zwei schwierigen Corona-Jahren sind die Besucher vergangenes Jahr wieder in die Pinakotheken und andere Museen der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen zurückgekehrt. Man habe die Krise zwar noch nicht gemeistert, aber lebendig überstanden, sagte der Generaldirektor Bernhard Maaz am Donnerstag in München. Als Beispiel nannte er die Alte Pinakothek, die 2022 rund 280.000 Tickets verkaufte, rund 60 Prozent des Vor-Corona-Jahres 2019. Vor allem der interkontinentale Tourismus sei noch nicht so wiedergekommen.

Bernhard Maaz, Generaldirektor der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen, spricht zu Journalisten. © Lino Mirgeler/dpa/Archivbild