Bayerns JU sichert Laschet "volle Unterstützung" zu

Bayerns Junge Union (JU) hat dem gemeinsamen Kanzlerkandidaten von CDU und CSU, Armin Laschet, volle Unterstützung bei der bevorstehenden Bundestagswahl im September zugesichert. "Armin Laschet ist kein schlechter Kandidat", sagte Bayerns JU-Chef Christian Doleschal am Freitag vor der am Samstag in Unterhaching stattfindenden Landesversammlung des CSU-Nachwuchses. "Wir kämpfen für eine starke Union, mit einem starken Kanzler Armin Laschet", erklärte er.

18. Juni 2021 - 12:20 Uhr | dpa

