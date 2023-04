Bayerns Grund- und Mittelschullehrer bekommen mehr Geld

Die bayerische Staatsregierung hat den Fahrplan für eine bessere Bezahlung von Lehrerinnen und Lehrern an Grund- und Mittelschulen beschlossen. Bis zum Jahr 2028 sollen alle Grund- und Mittelschullehrer in der Besoldungsgruppe A13 eingruppiert sein, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Dienstag nach einer gemeinsamen Kabinettssitzung mit der Landesregierung von Nordrhein-Westfalen in München.

25. April 2023 - 14:50 Uhr | dpa

Markus Söder (CSU, r), Ministerpräsident von Bayern, und Hendrik Wüst (CDU), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. © Sven Hoppe/dpa