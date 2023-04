Bayerns FDP-Chef fordert vorläufig Verzicht von AKW-Rückbau

Die Abschaltung der letzten drei Atomkraftwerke in Deutschland zum 15. April hat der FDP-Fraktionsvorsitzende Martin Hagen als Fehler bezeichnet. "Wir wollen die Möglichkeit einer Wiederinbetriebnahme von Isar 2 offenhalten. Dafür muss vorerst auf einen Rückbau verzichtet werden", sagte er laut Mitteilung am Mittwoch. Den Grünen warf er eine "irrationale Blockadehaltung" vor.

München

"Zwar gehört die Zukunft den erneuerbaren Energien, aber aktuell sind wir noch auf konventionelle Kraftwerke angewiesen." Wer lieber auf "schmutzige Kohle" setze statt auf "saubere Kernkraft", der meine es mit dem Klimaschutz nicht ernst, kritisierte Hagen. "Die Grünen verspielen ihre Glaubwürdigkeit als Klimaschutzpartei." Weiter sagte der FDP-Politiker: "Robert Habeck ist der erste Energieminister seit zehn Jahren, unter dem der CO2-Ausstoß nicht sinkt, sondern steigt."

Am Samstag sollen die drei in Deutschland verbliebenen Kernkraftwerke - Isar 2 in Bayern, Emsland in Niedersachsen und Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg - endgültig vom Netz gehen. Eigentlich sollte dies schon Ende vergangenen Jahres passieren. Wegen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine und der dadurch ausgelösten Energiekrise beschloss die Ampel-Koalition im vergangenen Jahr jedoch, die Meiler über den Winter noch weiterlaufen zu lassen.