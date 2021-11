Bayerns Etatplan für 2022 umfasst 71 Milliarden Euro

Trotz der unabsehbaren Folgen der vierten Corona-Welle will die Staatsregierung den vom Landtag gebilligten Kreditrahmen zur Bewältigung der Pandemie von maximal 20 Milliarden Euro einhalten. 5,9 Milliarden davon sollen allerdings als sogenannte Kreditermächtigungen - sozusagen als finanzieller Puffer - ins neue Jahr geschoben werden. Das hat das Kabinett am Montag in München beschlossen. Insgesamt umfasst der Etatplan für 2022 demnach 71 Milliarden Euro und liegt damit in der Gesamtsumme leicht unter dem Volumen des laufenden Haushaltsjahres (71,2 Milliarden Euro).

15. November 2021 - 13:27 Uhr | dpa

Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern, gibt ein Pressestatement. © Sven Hoppe/dpa/Archivbild