Bayerns Erdgasspeicher derzeit nur zu 31,8 Prozent gefüllt

Die fünf bayerischen Erdgasspeicher sind derzeit nicht einmal zu einem Drittel gefüllt. Durchschnittlich wiesen die Speicher in Bierwang (Landkreis Mühldorf), Breitbrunn, Inzenham-West, Schmidhausen (alle Landkreis Rosenheim) und Wolfersberg (Landkreis Ebersberg) einen Füllstand von 31,8 Prozent auf, teilte das Wirtschaftsministerium am Montag in München mit. Der bundesweite Speicherfüllstand liege mit durchschnittlich 42,8 Prozent höher.

23. Mai 2022 - 16:37 Uhr | dpa

Tanks und Rohre sind auf dem Betriebsgelände vom Erdgasspeicher Bierwang zu sehen. © Matthias Balk/dpa