Bayern will Fachkräftemangel bei Landtierärzten verhindern

Wie bei Medizinern für Menschen soll in Bayern auch bei Tierärzten eine Quote den Fachkräftemangel auf dem Land verhindern. "Wir brauchen mehr Tierärzte auf dem Land. Mehr Landtierärzte bedeuten mehr Tierschutz in der Fläche und mehr Lebensmittelsicherheit. Auch die Landwirte sind auf eine gute tiermedizinische Versorgung ihrer Tiere angewiesen", sagte Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) am Freitag in München. Die Landtierarztquote sei wichtig, um eine flächendeckende Versorgung in allen Regionen Bayerns sicherzustellen.

11. August 2023 - 09:54 Uhr | dpa

Eine Tiermedizinerin hält einen Welpen in einer tierärztlichen Ambulanz. © Arne Dedert/dpa/Symbolbild