Bayern will eigene Grundsteuer ab 2025 umsetzen

Ab 2025 soll in Bayern die neue, landeseigene Berechnungsgrundlage für die Grundsteuer gelten. Der Freistaat nutzt damit die vom Bund gegebene Möglichkeit für eine eigene Steuer. "Wir setzen ab 2025 auf eine wertunabhängige, transparente und unbürokratische Grundsteuer", sagte Finanzminister Albert Füracker (CSU) am Dienstag in München. Er kritisierte erneut das vom Bund vorgeschlagene Steuermodell. Dies führe wegen seiner Abhängigkeit vom Wert des Grundstücks und der Immobilie zu "regelmäßigen, automatischen Steuererhöhungen durch die Hintertür".

08. Dezember 2020 - 09:40 Uhr | dpa

Albert Füracker (CSU), Finanzminister von Bayern. © Sven Hoppe/dpa/Archivbild