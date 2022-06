Bayern will den Schutzstatus des Wolfs lockern

Bayern will zur Abwehr von Gefahren für seine Alm- und Bergbauern den Schutzstatus des Wolfs zurückfahren. Künftig könnte eine "kontrollierte Entnahme" möglich sein, also ein gezielter Abschuss einzelner Wölfe. Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) sagte am Dienstag nach einer Sitzung des Kabinetts, er erwarte, dass es Bewegung in der Sache gebe und der Wolf in der FFH-Richtlinie Natura 2000 der EU nicht mehr als strikt geschützte Tierart aufgelistet werde. Stattdessen könnte der Wolf dort als Art gelistet werden, bei dem eine "kontrollierte Entnahme" möglich sei.

21. Juni 2022 - 14:20 Uhr | dpa

Ein Wolf spaziert durch ein Gehege. © Armin Weigel/dpa/Symbolbild