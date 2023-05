Bayern startet Initiative gegen zu viel Leiharbeit in Pflege

Der Freistaat Bayern will im Bundesrat eine Initiative starten, um die Leiharbeit in der Pflege deutlich einzudämmen. Es habe sich ein Trend in der Pflege eingestellt, der die Leiharbeit gegenüber der Beschäftigung von Stammarbeitskräften bevorzuge, sagte Bayerns Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) am Dienstag nach einer Sitzung des Kabinetts in München.

16. Mai 2023 - 13:21 Uhr | dpa

Ein Betreuer geht in einem Pflegeheim mit einer Bewohnerin über den Flur. © Bernd Weißbrod/dpa/Symbolbild