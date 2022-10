Bayern-SPD kürt Spitzenkandidaten: Kanzler Scholz zu Gast

Hochkarätiger Gast bei der Kür des SPD-Spitzenkandidaten für die bayerische Landtagswahl in einem Jahr: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will auf dem SPD-Landesparteitag am Samstag in München eine Rede zur aktuellen politischen Lage halten.

22. Oktober 2022 - 08:47 Uhr | dpa

Bundeskanzler Olaf Scholz während einer Sitzung des Deutschen Bundestags. © Kay Nietfeld/dpa/Archivbild