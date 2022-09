Bayern-SPD fordert 29-Euro-Ticket nach Berliner Vorbild

Die Bayern-SPD fordert ein 29-Euro-Ticket im Freistaat. Auch die Grünen setzen sich für eine Nachfolgeregelung ein.

Für 29 Euro im Monat unter anderem mit der S-Bahn fahren? Das möchte die SPD in Bayern durchsetzen.

München - Nach dem Berliner Vorbild fordert die bayerische SPD auch für den Freistaat ein dauerhaftes 29-Euro-Ticket. "Berlin hat ein 29-Euro-Ticket eingeführt. Bayern kann das auch", sagte der Landesvorsitzende Florian von Brunn am Montag in München. "Das 9-Euro-Ticket war ein großer Erfolg und die Menschen warten auf eine vernünftige Nachfolgelösung."

Grüne: Söder-Regierung blockiert

Auch die Grünen im Landtag forderten von Bayern eine Nachfolgeregelung für das 9-Euro-Ticket: "Wir Grüne wollen ein Klimaticket, das in allen öffentlichen Verkehrsmitteln gilt – einfach, sauber, kostengünstig. Gute, funktionierende Vorbilder gibt es zu Genüge, etwa in Baden-Württemberg und in Österreich. Die Voraussetzungen dafür muss die Staatsregierung schaffen", sagte Fraktionschef Ludwig Hartmann. Ein dauerhaft günstiges Ticket biete viele Vorteile für Mensch und Umwelt. Doch die Söder-Regierung blockiere ohne guten Grund.

"Für die Menschen, die besonders auf einen günstigen Nahverkehr angewiesen sind, muss es zusätzliche Sparmöglichkeiten geben", sagte Hartmann. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre sowie Azubis und Studenten bis 28 Jahre sollten kostenfrei mit Bus und Bahn unterwegs sein können. Auch für Rentner brauche es günstigere Lösungen.

Berlin: Ticket soll Übergangslösung sein

Mit Blick auf Finanzierungsfragen betonte SPD-Generalsekretär Arif Tasdelen, dass der Bund 1,5 Milliarden Euro an Finanzmitteln für einen Nachfolger des im September ausgelaufenen 9-Euro-Tickets bereitstelle. Darüber hinaus hätte die Regierungskoalition aus CSU und Freien Wählern in der Vergangenheit bereits ein jährliches 365-Euro-Ticket versprochen – im Monat seien dies rund 29 Euro.

Für Berlin soll es hingegen zunächst nur ein zeitlich befristetes 29-Euro-Ticket für den Nahverkehr geben. Es soll von Oktober bis Dezember nur innerhalb der Stadt gelten und kann nicht für einzelne Monate gekauft werden. Das Ticket soll eine Übergangslösung sein, bis voraussichtlich Anfang 2023 ein bundesweites Nahverkehrsticket kommen soll. Die großen Verkehrsverbünde in Bayern hatten zudem zum kommenden Jahreswechsel weitere Preiserhöhungen angekündigt.