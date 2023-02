Bayern lädt zu Konferenz über künstliche Intelligenz

Die bayerische Staatsregierung lädt in Kürze zu einer internationalen Konferenz zum Thema künstliche Intelligenz. Am 23. und 24. Februar werden dazu mehrere Hundert Gäste in der Landeshauptstadt München erwartet, darunter auch internationale KI-Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Wirtschaft. Es soll beispielsweise um die Auswirkungen künstlicher Intelligenz auf den Alltag von Menschen, auf die Wirtschaft und um ihr Potenzial bei der Lösung sozialer und ökologischer Herausforderungen gehen.

03. Februar 2023 - 05:40 Uhr | dpa

Die Homepage von ChatGPT. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild