Bayern komplettiert Netz an Naturwäldern

Mit der Ausweisung dreier neuer Schutzflächen hat der Freistaat Bayern sein Netzwerk an Naturwäldern komplettiert. Damit stünden nun in Bayern 83.000 Hektar ökologisch besonders wertvoller Wälder unter dauerhaftem Schutz, sagte Forstministerin Michaela Kaniber (CSU) am Freitag in Nürnberg. Bei den drei neuen Flächen handelt es ich um ein Areal im Nürnberger Reichswald, die Laubwälder an den Rodachhängen bei Nordhalben in Oberfranken und die Auwälder zwischen Neu-Ulm und Illertissen.

04. November 2022 - 12:12 Uhr | dpa

Blick über herbstlich rot und gelb gefärbte Bäume. © Daniel Vogl/dpa/Symbolbild

Nürnberg "Unsere Naturwälder sind Hotspots der Artenvielfalt. Sie sollen sich künftig frei und ungestört entwickeln und allen Bürgerinnen und Bürgern als Orte der Erholung offenstehen", sagte Kaniber. Auf den Naturwaldflächen findet dauerhaft keine Holznutzung mehr statt. Abgestorbene Bäume bleiben etwa stehend oder liegend als Totholz im Wald und dienen als Lebensräume für Tiere und Pflanzen.