Bayern: In fünf Jahren deutschen Quantencomputer entwickeln

Führende Wissenschaftler in Bayern wollen die Quantenforschung vorantreiben und in den nächsten fünf Jahren mindestens zwei Quantencomputer entwickeln. Dazu bündeln die Bayerische Akademie der Wissenschaften, die Technische Universität München (TUM), die Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München, die Bayerische Akademie der Wissenschaften, die Fraunhofer-Gesellschaft und die Max-Planck-Gesellschaft Forschungs-und Entwicklungskapazitäten im "Munich Quantum Valley".

Ein IBM-Quantencomputer der Serie "Q System One".

München

Bayern solle damit einen Spitzenplatz bei Forschung und Einsatz der Quantentechnologie in Deutschland und in der Welt einnehmen, sagte Wissenschaftsminister Bernd Sibler (CSU) am Donnerstag zum offiziellen Start des Projekts. Der Freistaat unterstützt das Vorhaben mit 300 Millionen Euro.

Die Initiative solle bei enger Kooperation von Wirtschaft und Wissenschaft die "Türe öffnen für die Zukunftstechnologie", sagte Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) - "wenn nicht in Bayern, wo denn sonst?".

Die Initiative soll Deutschland und Europa in der Zukunftstechnologie international unabhängig machen. Quantencomputer können theoretisch um ein Vielfaches schneller und leistungsfähiger sein als herkömmliche Rechner. Noch aber bedarf es der Entwicklung.

