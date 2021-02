Bayern froh über vorerst gestoppten Abzug von US-Soldaten

Der vorläufige Stopp des Abzugs von US-Soldaten aus Deutschland hat in Bayern große Hoffnung auf ein generelles Umdenken in der amerikanischen Regierung hervorgerufen. "Die Chancen auf einen Verbleib eines großen Teils der US-Truppen in Bayern sind dadurch deutlich gestiegen", sagte Staatskanzleichef Florian Herrmann am Donnerstag in München.

04. Februar 2021 - 15:10 Uhr | dpa

Albert Füracker (CSU), Finanzminister von Bayern. © Sven Hoppe/dpa/Archivbild