Bayern fordert längeren Jugendarrest

Bayerns Justizminister Georg Eisenreich (CSU) fordert längere Jugendarrest-Zeiten. Bislang kann ein solcher Arrest für höchstens vier Wochen verhängt werden. "Das ist aus unserer Sicht zu kurz", sagte Eisenreich am Freitag in München und sprach sich als Höchstmaß für eine dreimal so lange Zeit von drei Monaten aus. Bayern werde diesen Vorschlag in die Justizministerkonferenz einbringen.

11. August 2023 - 13:06 Uhr | dpa

Georg Eisenreich (CSU), Justizminister von Bayern, spricht. © Matthias Balk/dpa