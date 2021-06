Bayern bekommt ab 2022 Lobbyregister

Ab Anfang 2022 gilt in Bayern ein Lobbyregister. Der Landtag stimmte am Donnerstag einstimmig für die Einführung des gleichnamigen Gesetzes, welches künftig nur noch die Beteiligung von offiziell registrierten Lobbygruppen an Gesetzgebungsprozessen von Landtag und Staatsregierung gestattet. Verstöße werde mit Geldbußen von bis zu 50.000 Euro geahndet.

24. Juni 2021 - 14:59 Uhr | dpa

