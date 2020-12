Bayerische Schmankerl für den Christbaum

Längst schmücken nicht nur Kugeln und Strohsterne den Christbaum. Die Anhänger einer fränkischen Glasmanufaktur machen Appetit auf mehr.

Christbaumschmuck in Form von Weißwürsten hängt bei der Firma "Inge-Glas" an einem Weihnachtsbaum.

Neustadt bei Coburg

Weißwurst, süßer Senf, Breze und dazu ein Weißbier: Eine Manufaktur aus Neustadt bei Coburg stellt bayerische Schmankerl als Anhänger für Christbäume her. "Für die Franken haben wir einen Bratwurst- oder Schlenkerla-Anhänger", sagte Marie Müller-Blech vom Familienunternehmen "Inge’s Christmas Decor". Aber auch das Münchner Kindl, eine Kuhglocke mit Edelweiß, Dirndl und Lederhose gehören zum Sortiment "Bayerische Weihnacht".

In den 50er-Jahren habe ihr Großvater die Glasmanufaktur gegründet, erzählte die 24-Jährige. Mehr als 15 000 Formen hätten sich seitdem angesammelt, jedes Jahr kämen etwa hundert neue Formen dazu. Noch immer würden alle Anhänger mundgeblasen und handbemalt.

So wie die Weißwurst: Das Glas wird in offener Flamme erhitzt, in die Form geblasen und von innen versilbert. "Der Anhänger wird in weiße Grundfarbe getaucht und mit einem Schwämmchen betupft", erklärte Müller-Blech. Selbst grüne Sprenkel für die Petersilie bekommt die Weißwurst noch, mit blauweißer Kordel hängt sie später am Christbaum.

Seit etwa fünfzehn Jahre wachse das bayerische Sortiment. "Die Anhänger sind sehr beliebt, nicht nur für Weihnachten", sagte die 24-Jährige. "Das ist häufig ein Gag, als Geschenk oder als Dekoration für die Küche."