Bayerische Polizei: Herrmann lobt "Erfolgsgeschichte"

Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hat die bayerische Polizei zu ihrem 75-jährigen Bestehen in höchsten Tönen gelobt. Seit April 1946 habe sie "eine beeindruckende Erfolgsgeschichte geschrieben, kompetent, hochengagiert und bürgernah", sagte Herrmann am Donnerstag zum digitalen Auftakt ins Jubiläumsjahr. "Dank niedriger Kriminalitätsraten und hoher Aufklärungsquoten lässt es sich in Bayern seit vielen Jahren deutlich sicherer leben als anderswo." 44 000 Männer und Frauen sind bei der Polizei im Freistaat beschäftigt, laut Herrmann sollen sowohl die Personalstärke als auch die Ausstattung in den nächsten Jahren weiter verbessert werden.

22. April 2021 - 15:49 Uhr | dpa

Innenminister Joachim Herrmann (CSU) beim Festakt zum 75-jährigen Bestehen der Bayerischen Polizei. © Sven Hoppe/dpa

