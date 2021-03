Bayerische Häfen verzeichnen gestiegenen Güterumschlag

Die sechs zur Bayernhafen GmbH gehörenden bayerischen Hafenstandorte haben nach Unternehmensangaben im vergangenen Jahr 8,75 Millionen Tonnen Güter per Schiff und Bahn umgeschlagen. Das seien 94 Prozent des Güterumschlages des Vorjahres, teilte Bayernhafen am Donnerstag mit. Die Menge entspreche rund 1400 eingesparten Lkw-Fahrten bei jeweils etwa 17,2 Tonnen Ladung. Die Häfen sind in Aschaffenburg, Bamberg, Nürnberg, Roth, Regensburg und Passau.

04. März 2021 - 12:49 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Regensburg Der Schiffsgüterumschlag stieg den Angaben nach 2020 um 6,5 Prozent auf 3,16 Millionen Tonnen im Vergleich zum Vorjahr. Der Bahnumschlag ging um 11,6 Prozent auf 5,59 Millionen Tonnen zurück. Per Schiff und Bahn werden an den sechs Standorten Agrargüter, Baustoffe, Nahrungsmittel, Brennstoffe und Industriegüter wie Maschinen und Autoteile sowie Schwergut transportiert. Gerade im Jahr der Corona-Krise habe sich gezeigt, wie wichtig funktionierende Lieferketten seien, sagte Geschäftsführer Joachim Zimmermann. Einige Güterzugverbindungen sind seit 2020 neu hinzugekommen, etwa zwischen Aschaffenburg und Novara in Norditalien sowie zwischen Nürnberg und dem Seehafen Triest. Neuerdings ist auch Passau mit Hamburg, Bremerhaven, Bremen und Wilhelmshaven verbunden. © dpa-infocom, dpa:210304-99-686141/2