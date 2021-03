Bayerische Arbeitslosenzahlen für März

Die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit stellt am heutigen Mittwoch die bayerischen Arbeitslosenzahlen für den März vor. In normalen Zeiten wäre auf dem Arbeitsmarkt jetzt eine Frühjahrsbelebung spürbar: Ein leichter Rückgang der Arbeitslosigkeit wäre saisontypisch.

Eine Frau betrachtet in der Arbeitsagentur aktuelle Stellenangebote.

Nürnberg

Allerdings ist offen, ob dies angesichts der Lockdowns in Teilen von Handel, Gastgewerbe und Dienstleistungen der Fall ist. Der deutsche Arbeitsmarkt hat einer Prognose des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung zufolge noch das ganze Jahr 2021 an den Folgen der Corona-Krise zu knabbern.

Im Februar war die Zahl der Arbeitslosen in Bayern mit 317 000 im Vergleich zum Vormonat unverändert, im Vergleich zum Vorjahresmonat allerdings deutlich gestiegen. Die Arbeitslosenquote in Bayern lag im Februar bei 4,2 Prozent. Wer Arbeit sucht, hat es in der Corona-Krise schwerer, eine Stelle zu finden.

