Bausback zieht nach Masken-Untersuchungsausschuss Bilanz

240 Stunden Sitzung, 150 Zeugenaussagen, zwei Millionen Seiten Akten ausgewertet - so sieht die Zahlen-Bilanz des Masken-Ausschusses im bayerischen Landtag aus. Nun steht auch die politische Bilanz an.

München

Nach der Affäre um üppige Provisionszahlungen bei Geschäften mit Corona-Schutzmasken und gut einem Jahr Untersuchungsausschuss steht nun die politische Bilanz an. Am Donnerstag (11.00 Uhr) will der Ausschussvorsitzende Winfried Bausback (CSU) über das Ergebnis aus seiner Sicht und über seine persönliche Bewertung informieren. In der finalen Ausschusssitzung am 8. Mai soll dann über den Schlussbericht abgestimmt werden. Am Ende gibt es dann noch einmal eine ausführliche Debatte im Landtagsplenum.

Ziel des Ausschusses war es insbesondere, Masken-Geschäfte der Staatsregierung in der Corona-Pandemie, mögliche Beteiligungen von Politikern und teils hohe Provisionszahlungen auch an Abgeordnete aufzuklären - wobei die Provisionen von beteiligten Firmen kamen.

Im Zentrum der Maskenaffäre standen die langjährigen CSU-Abgeordneten Alfred Sauter und Georg Nüßlein, die zu Beginn der Corona-Pandemie für die Vermittlung von Masken-Geschäften üppige Provisionen kassierten. Juristisch sah der Bundesgerichtshof den Tatbestand der Bestechlichkeit nicht als erfüllt - Sauter und Nüßlein hatten stets betont, als Anwälte agiert zu haben. Gleichwohl haben auch CSU-Politiker deren Handeln als moralisch verwerflich bezeichnet.

Politisch gab es bereits vor Beginn des Untersuchungsausschusses Konsequenzen: Nüßlein, der einst für die CSU im Bundestag saß, trat aus der CSU aus, der Landtagsabgeordnete Sauter aus der Fraktion. Sauter gab überdies alle Parteiämter ab, insbesondere seine Sitze in CSU-Vorstand und -Präsidium sowie den CSU-Kreisvorsitz Günzburg. Und: Als Konsequenz aus der Maskenaffäre gelten in Bayern inzwischen verschärfte Regeln für Nebentätigkeiten von Landtagsabgeordneten.

Die juristische Aufarbeitung ist indes noch nicht abgeschlossen. Zwei Schlüsselfiguren der ganzen Affäre, die für die Vermittlung von Masken-Geschäften zu Beginn der Pandemie Provisionen in Millionenhöhe bekommen haben sollen, sitzen wegen steuerrechtlicher Vorwürfe in Untersuchungshaft: Andrea Tandler, die Tochter des ehemaligen CSU-Generalsekretärs Gerold Tandler, und ihr Geschäftspartner.