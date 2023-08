Baumaschine angezündet: Kripo prüft ähnliche Fälle

Anzing

Eine Baumaschine ist auf der Autobahn 94 im oberbayerischen Landkreis Ebersberg ausgebrannt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und prüft nun mögliche Zusammenhänge mit anderen ähnlichen Fällen unter anderem aus dem Bereich des Polizeipräsidiums München. Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt, wie die Polizei am Donnerstag berichtete. Der Sachschaden sei aber erheblich. Die Feuerwehr löschte den in der Nacht zum Mittwoch bei Anzing in Vollbrand stehenden Asphaltfertiger.