Würzburg

Eine Radfahrerin ist am Montag in Würzburg von einem umgestürzten Baum getroffen und verletzt worden. Die Buche sei auf einen Radweg gefallen, teilte die Polizei am Abend mit. Es gebe eine schwer verletzte und eine leicht verletzte Person. Weitere Details zu dem Unglück in der unterfränkischen Stadt wurden zunächst nicht mitgeteilt.