Baum stürzt nach Unfall auf Auto - Fahrer schwer verletzt

Mähring

Ein Autofahrer ist in der Oberpfalz von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gekracht, der dann auf das Dach des Wagens stürzte. Der 20-Jährige erlitt schwere Verletzungen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der junge Mann war am Samstag aus ungeklärten Umständen mit seinem Auto von einer Straße bei Mähring (Landkreis Tirschenreuth) geraten und anschließend gegen einen Holzstapel und den Baum gekracht. Der Baum stürzte auf den Wagen des Mannes und klemmte ihn in seinem Fahrzeug ein. Der 20-Jährige musste von Rettungskräften befreit werden und wurde anschließend mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.