Bauern über Herkunftsbezeichnung und Preisverfall

Der Bayerische Bauernverband will sich am Donnerstag (09.30) auf seiner Landesversammlung für eine verpflichtende Herkunftskennzeichnung für Lebensmittel aussprechen. Es brauche EU-weit eine einheitliche Regelung, um zu verhindern, dass billige Produkte aus dem Ausland den regionalen Produkten den Rang ablaufen, hieß es vor dem digitalen Treffen der gut 200 Delegierten. Gäste sind die Direktorin der Akademie für Politische Bildung in Tutzing, Ursula Münch, und Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU).

02. Dezember 2021 - 02:30 Uhr | dpa

München Angesichts der Corona-Pandemie und des Verfalls von Erzeugerpreisen warnte Bayerns Bauernpräsident Walter Heidl im Vorfeld des Treffens vor Folgen für die Tierhaltung in Bayern. Die Krise am Markt sei für die Schweinehalter katastrophal. Wegen der Pandemie habe es nahezu keine Feste und Veranstaltungen gegeben. Hinzu kämen verregnete Sommer und die geplatzte Grillsaison. Zugleich explodierten die Kosten für Diesel, Dünger und Futtermittel. Heidl, der im nächsten Jahr nicht mehr als Präsident kandidieren will, rief die Verbraucher auf, gezielt Waren aus Bayern zu kaufen. Das unterstütze die bäuerlichen Familienbetriebe und damit eine regionale Lebensmittelversorgung. © dpa-infocom, dpa:211201-99-218433/2