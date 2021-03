Bauer wird bei Tierschutz-Kontrolle handgreiflich

Bei einer Tierschutz-Kontrolle hat ein Landwirt in Schwaben den Gehilfen eines Tierarztes verletzt. Der Veterinär und sein Mitarbeiter hätten in dem Betrieb in Untermeitingen (Landkreis Augsburg) kontrollieren wollen, ob dort zuvor verhängte Auflagen eingehalten werden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Das habe dem Landwirt nicht gepasst.

17. März 2021 - 12:49 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Blaulicht auf einem Einsatzwagen der Polizei. © Patrick Pleul/ZB/dpa/Symbolbild

Untermeitingen Demnach trat der Bauer bei der Kontrolle am Dienstag mit dem Fuß so heftig gegen eine Tür, dass diese den Mitarbeiter des Amtsveterinärs an der Schulter verletzte. Als der Mann während der Kontrolle die Klaue einer Kuh fotografieren wollte, habe ihm der Landwirt die Kamera aus der Hand geschlagen. Den 56-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung. © dpa-infocom, dpa:210317-99-858939/2