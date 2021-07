Bauer verliert Ladung: Getreidespur auf Straße

Zwei Kilometer lang hat sich eine Getreidespur durch die Gemeinde Obernzell in Niederbayern gezogen, nachdem das Korn vom Traktoranhänger eines Landwirts gefallen war. Der 24-Jährige sei offenbar am Ortseingang durch ein Schlagloch gefahren, teilte die Polizei am Dienstag mit. Dadurch habe sich nach ersten Erkenntnissen die Klappe des Anhängers geöffnet.

13. Juli 2021 - 14:59 Uhr | dpa

Ein Polizist steht vor einem Streifenwagen mit Blaulicht. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Obernzell Erst am anderen Ende der Marktgemeinde im Landkreis Passau machten Feuerwehrleute den jungen Landwirt darauf aufmerksam, dass er einen großen Teil seiner Ladung verloren hatte. Den Angaben zufolge hatte sich so viel Getreide auf der Straße verteilt, dass die Straßenmeisterei mit einer großen Kehrmaschine anrücken musste, um es zu beseitigen. © dpa-infocom, dpa:210713-99-366920/2