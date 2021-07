Bauarbeiter stürzt in tiefen Schacht

Ein Bauarbeiter ist in der schwäbischen Ortschaft Leipheim in einen mehrere Meter tiefen Schacht gestürzt. Dabei wurde der Mann am Mittwochmorgen verletzt. Einzelheiten waren aber zunächst nicht bekannt, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd in Kempten sagte. Der Unfall ereignete sich auf einer Baustelle in einem Gewerbegebiet am Rande der Gemeinde im Kreis Günzburg.

28. Juli 2021 - 15:50 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Ein Dachschild mit der Aufschrift "Notarzt" ist auf einem Einsatzwagen angebracht. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Leipheim © dpa-infocom, dpa:210728-99-581859/2